Merching ist bereit für eine Verwaltungsgemeinschaft mit Schmiechen

Plus Der Merchinger Gemeinderat spricht sich für eine Verwaltungsgemeinschaft mit Schmiechen aus – und wird nun den Antrag ans Innenministerium stellen.

Jahrelang stand die Überlegung immer wieder im Raum, dass Schmiechen und Steindorf gemeinsam mit Merching eine Verwaltungsgemeinschaft (VG) bilden. Steindorf entschied sich dagegen. Schmiechen votierte dafür. Jetzt hat der Merchinger Gemeinderat signalisiert, dass auch ein Alleingang mit Schmiechen für ihn vorstellbar sei.

Durch die nötige räumliche Umstrukturierung des Merchinger Rathauses und die veränderten Anforderungen an die Verwaltung kam die Idee einer eigenen Verwaltungsgemeinschaft auf. Steindorf und Schmiechen befinden sich zurzeit noch in der Verwaltungsgemeinschaft mit Mering.