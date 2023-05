Merching plant Baugebiet mit neuer Kita

Plus Die Planung für das Baugebiet östlich der Nebelhornstraße in Merching geht voran. Doch wie hier künftig gebaut werden darf, das steht noch nicht fest.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß, entsprechend aufmerksam werden derzeit potenzielle Neubaugebiete beobachtet wie das Merchinger Vorhaben östlich der Nebelhornstraße. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat erneut mit dem Bebauungsplan.

Jürgen Grahammer von Arnold Consult stellt die bisherigen Planungen vor und stimmte das weitere Vorgehen mit dem Merchinger Rat ab. Die Einteilung der Bauplätze und die Details für die zulässige Wohnnutzung werden jedoch erst im weiteren Verfahren konkret festgelegt. Aktuell ging es vor allem um die ersten Reaktionen aus der Beteiligung öffentlicher Träger und Behörden.