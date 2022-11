Merchinger Bälle fliegen mit einem Hilfsprojekt nach Tansania

Der TSV Merching beteiligt sich bei einem sportlichen Projekt der Entwicklungshilfe.

Seit einer Woche sammelt Jonas Lorenz aus Wertingen Bälle ein: Mit seinen Mitstreitern Max Knöpfle und Yannick Reisinger von "Mein Ball, Dein Ball" ist er im Namen des Ballsports unterwegs – für ein sportliches Tansania, ganz speziell für die Region Mwanza. In Merching findet er großzügige Unterstützung.

„Mit jedem Ball ist etwas gewonnen“, freut sich Lorenz. Denn die Bälle, die in Deutschland nicht mehr genutzt werden, können in Tansania noch über Monate Freude schenken. Dort sind sie rar – pro Verein sind oft nur ein bis drei Stück vorhanden. Anders als in Deutschland, werden die Bälle geflickt, wenn sie kaputt gehen.

Für das Projekt haben die jungen Männer Vereine und Privatpersonen in der ganzen Region angeschrieben – in Merching hatten sie Glück: Günter Klose, Abteilungsleiter Fußball des TSV Merching sagte sofort zu. Er ist froh, dass die Bälle, die nach einer Saison ausgedient haben, weiter ihren Zweck erfüllen. Früher landeten sie bei der Hundestaffel.

Merchinger lassen bei 50 Fußbällen die Luft ab

Da dort kein Bedarf mehr besteht, drohte ihnen jetzt der Sperrmüll, obwohl sie noch brauchbar sind. Lorenz ist es wichtig zu betonen, dass kein Müll nach Tansania verschifft wird. "Dabei sind noch sehr gute Bälle darunter", bestätigt Klose.

Bei 50 Bällen ließen er und sein Team gemeinsam mit der Jugend die Luft raus. Eine zeitraubende Angelegenheit, weiß Lorenz und ist froh, dass dies die Merchinger schon übernommen haben. Die Fußbälle werden nun verpackt, für den Zoll vorbereitet und gemeinsam mit anderen Bällen aus 16 Städten ins mehr als 6000 Kilometer entfernte Mwanza gebracht, wo sie ebenso freudig gekickt werden, wie etwa in Merching. "Mit jedem Ball ist etwas gewonnen", freut sich Jonas Lorenz.

Er kennt die Situation gut, weil er für ein Praktikum vier Monate dort war. Er studiert Wirtschaft und Sport und kann seine Schwerpunkte ideal einbringen. Das Ziel ist es, die Sport- und Infrastruktur in Tansania, speziell in Mwanza, aufzubauen: Fußball, Volleyball, Basketball und Netball sind am gefragtesten. Dafür unterstützen sie Schulen, bauen Vereine auf und bilden ehrenamtliche Trainer aus – über 600 sind es schon. Mittlerweile entsteht das dritte Sport- und Gemeinschaftszentrum – mit Spenden von über 90.000 Euro. Im Team tragen alle ihre Flug-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten selbst. Weitere Infos unter: www.meinball-deinball.org.