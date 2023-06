Parksünder am Mandichosee stehen weiter unter Beobachtung

Merching tritt dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung bei. Dabei steht vor allem eine Problemstelle im Blickpunkt.

Nach zweijähriger Testphase hat sich der Merchinger Rat für den Beitritt zum Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern entschlossen. Für die Gemeinde war immer höchste Priorität, die Parksituation am Mandichosee in den Griff zu bekommen: Wildparker waren gerade in der Sommersaison mehr als ein Ärgernis geworden.

Auch innerhalb Merchings wurde die Parksituation punktuell überwacht. Zweimal monatlich fanden außerdem Kontrollen im fließenden Verkehr statt. Letzteres könne man aber in Zukunft aus Sicht der Verwaltung reduzieren. Bürgermeister Helmut Luichtl betonte, dass die Ausgaben – 4320 Euro für 2021 und 10.588 Euro für 2022 – deutlich höher lagen, als die Einnahmen durch Verwarngelder mit 2400 Euro für 2021 und 855 Euro für 2022. Gelder damit zu generieren sei nie das erklärte Ziel der Gemeinde gewesen, unterstrich er noch einmal.

Polizei hat wenig Kapazitäten, um Parksünder zu kontrollieren

Gemeinderat Eduard Lutz berichtete, dass diese Vermutung tatsächlich von einigen geäußert worden sei: Doch auch im Rechenschaftsbericht habe sich dies nicht im Entferntesten so dargestellt. Die Polizei verlagere ihre Aufgaben immer weiter aus dem Bereich der Verkehrsüberwachung – deshalb trage er die Entscheidung mit, der Kommunalen Verkehrsüberwachung beizutreten.

Auch Bernd Waitzmann, beruflich als Polizeichef in Dachau tätig, bestätigte diese Aufgabenverlagerung. Fast alle Kommunen würden sich derzeit an den Zweckverband anschließen, ergänzte er. Waitzmann sagte, dass er bei der Verkehrsüberwachung auch den Vorteil erkenne, dass man doch recht schnell und gezielt auf Beschwerden von Anwohnern reagieren könne. Etwa, wenn jemand ständig zugeparkt werde. Bürgermeister Helmut Luichtl hatte auch von der Polizeiinspektion in Friedberg die Information erhalten, dass diese für die Verkehrsüberwachung in der Regel keine Kapazitäten habe.