Teilsperrung in Merching könnte früher aufgehoben werden

Plus Die Baustelle in Merching belastet die Anwohnerinnen und Anwohner. Aber Bürgermeister Luichtl zeigt sich optimistisch: Vielleicht kann die Sperre sogar früher enden.

Der dritte Bauabschnitt der Ortsdurchgangsstraße in Merching ist mittlerweile gut eineinhalb Monate im Gange. Im Moment stehen zunächst Kanalarbeiten im Vordergrund, ab etwa September werden die Wasserleitungen und Hausanschlüsse in Angriff genommen. Bürgermeister Helmut Luichtl zieht im Moment eine erste recht positive Bilanz: Alles verlaufe planmäßig, zeigt er sich zufrieden.

Wenn es so weitergehe, könne die Sperrung sogar früher, bereits etwa Ende November, aufgehoben werden, hofft er. Allerdings wisse man nie, ob im letzten Moment nicht doch ein wichtiges Baumaterial fehle, meint er vorsichtig: „Der Teufel steckt manchmal im Detail.“ Nach der Öffnung über die Wintermonate soll es dann im Frühjahr wieder weitergehen: Der Ausbau des Gehwegs und die Erneuerung der Fahrbahn stehen unter anderem an. Hierzu laufen aber im Moment noch die Planungen und Verhandlungen.