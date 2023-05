Merching

13:12 Uhr

Unfall mit mehreren Verletzten: Am Mandichosee staut es sich

Ein Autofahrer gerät am Mandichosee in den Gegenverkehr. Zunächst touchiert er ein anderes Fahrzeug, dann kracht er frontal in einen Kleintransporter.

Am Mandichosee ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Gegen 6.45 Uhr war ein Autofahrer auf der dortigen Staatsstraße von Mering in Richtung Königsbrunn unterwegs, als er 500 Meter nach der Lechstaustufe 23 aus bislang unbekannten Gründen in die Gegenfahrbahn geriet. Dort touchierte er seitlich einen weißen Audi, dessen Fahrerin noch versuchte auszuweichen. Der Wagen des Unfallverursachers prallte von dem Audi ab und stieß im Anschluss frontal mit einem hinter dem Audi fahrenden Kleintransporter zusammen. Rettungskräfte brachten den Unfallverursacher unmittelbar nach dem Unfall ins Krankenhaus, über die Schwere seiner Verletzungen ist laut Polizei nichts bekannt. Die Fahrerin des Audi sowie der Insasse des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Nach dem Unfall am Mandichosee bildete sich ein langer Stau Infolge des Unfalls kam es zeitweise zu einer Vollsperrung der Fahrbahn. Erst gegen 8.30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder komplett freigegeben, nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt worden waren. Es bildete sich ein langer Stau, der von der Einmündung der Staatsstraße in die B2 bei Mering bis zum Kreisel am Ortseingang von Königsbrunn reichte. Bei der Räumung der Unfallstelle waren auch die Feuerwehren aus Merching und Mering beteiligt.

