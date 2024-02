Virtuelle Glücksgruppe veränderte das Leben einer Merchingerin

Plus Von der Krise zur alltäglichen Freude: Eine Merchingerin betreibt mit drei Freundinnen eine besondere Gruppe auf WhatsApp. Die Suche nach Glück hat sie verändert.

Die Frühlingssonne lacht an diesem Februartag besonders hell vom Himmel, als Karin Meier im Garten steht. Schneeglöckchen wiegen sich im Wind. In der Hand hat Karin trotzdem kurz ihr Handy. Denn da bekommt sie jeden Tag seit dem 23. Oktober 2014 eine Glücksnachricht von drei Freundinnen: „Glück, Leid, Scheidung und Hochzeiten, wir haben alles gemeinsam überstanden.“ Und das rein virtuell. Von dem Wert der Freundschaft - und wie die Suche nach Glück das Leben verändert.

Nur eine davon, die 51-jährige Jutta aus Mechernich aus der Eiffel, hat sie jemals persönlich getroffen, 1996 bei einem Urlaub auf Gran Canaria. Sympathie auf den ersten Blick, erzählt sie. Eine schöne, unbeschwerte Zeit. Einige Jahre später sah für beide das Leben gar nicht mehr so rosig aus: „Egal, in welcher Beziehung, ob beruflich oder privat, wir hatten das Gefühl, dass immer mehr Mist auf uns hereinbrach. Keine gute Phase.“ Irgendwann konnten sie nur noch negative Dinge austauschen. Doch Jutta Klapdor, deren Arbeitskollegin Petra Leyendecker, ihre Tochter Anne und die Merchingerin Karin Meier hatten die Schnauze voll: „Ab jetzt schreiben wir uns nur noch gute Nachrichten“, beschlossen sie und gründeten eine Glücksgruppe.