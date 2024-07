Zu Ferienbeginn gibt es in Merching Freiluftkino im Pausenhof

Gleich am allerersten Ferienwochenende öffnet Merchings beliebtester Kinosaal unter freiem Himmel, bei dem man freiwillig noch einmal richtig gerne den Weg Richtung Schule nimmt: Im Pausenhof der Grund – und Mittelschule Merching werden bei schönem Wetter wieder bequeme Liegestühle für zwei spannende Kinoabende bereitstehen. Die Jugendbeauftragten Natalie Lang und Simon Greipel haben zusammen mit dem altbewährten Team von Technik und Burschenverein sowie Hausmeister Hans Stadtherr wieder einen tollen Sommerabend für ganz großes Kinofeeling geplant.

Bei schlechtem Wetter entfällt das Kino in Merching

Popcorn, Pommes, kalte Getränke und Süßigkeiten stehen bereit, wenn die beiden Filme - in der hoffentlich lauen Sommernacht unter freiem Sternenhimmel - laufen. Am letzten Schultag, Freitag, 26. Juli, um 19.30 Uhr läuft der Film Rico, Oskar und die Tieferschatten, der ohne Altersbegrenzung freigegeben ist. Rico, Oskar und die Tieferschatten ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Andreas Steinhöfel, der von der Freundschaft zweier sehr unterschiedlichen Jungen handelt, die gemeinsam einen Kriminalfall um einen Kindesentführer aufklären. Das Besondere an diesem Film ist, dass man ihn einerseits als sehr spannenden Detektivfilm ansehen kann – gleichzeitig transportiert er auch Kritik an unserem Bildungssystem mit seinen engen Definitionen von Begabung und Intelligenz. Deshalb ist der Film mit Sicherheit für Kinder und Erwachsene absolut sehenswert. Das Buch sahnte übrigens zahlreiche Preise, darunter auch den Jugendliteraturpreis, ab.

Der Film „König der Löwen“, der die packende Geschichte vom weisen Löwenkönig Mufasa und seinen kleinen Sohn Simba erzählt, haben viele Eltern vielleicht schon als Zeichentrickfilm aus dem Jahre 1994 in ihrer Kindheit gesehen. Am Samstag, 27. Juli, wird ebenfalls um 19.30 Uhr die handlungsmäßig fast unveränderte, aber durch die fotorealistische Animation fast wie ein Realfilm wirkende Neuverfilmung gezeigt. Schon wegen der fantastischen Animationen wird der Ausflug in die Serengeti Afrikas, wo Mut, Liebe und Abenteuer aufeinandertreffen zum magischen Kinoabend.

Der Eintritt kostet pro Film für Kinder 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro, Barzahlung vor Ort, Pausenhof der Grund- und Mittelschule Merching, Kirchstraße 15. Bei schlechtem Wetter muss das Kino leider entfallen.