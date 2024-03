500 Menschen demonstrieren in Mering friedlich gegen Rechts

Dicht gedrängt stehen die Leute in Mering auf dem Marktplatz. Mit bunten Schildern und Fahnen zeigen sie Flagge für die Demokratie.

Bunte Regenbögen, markante Sprüche - viele Schilder und Fahnen sind auf dem Meringer Marktplatz zu sehen: "Unsere Alternative ist bunt" ist da zu lesen oder "Rote Karte für die AfD!" Rund 500 Menschen versammeln sich am Samstagnachmittag zur Kundgebung. Sie alle wollen ein Zeichen setzen gegen Rechtsextremismus - und für Demokratie und Toleranz.

Welche Bedeutung diese Werte gerade in der Multikulti-Gemeinde Mering haben, bringen die verschiedenen Redner sehr deutlich zur Sprache. Ein gutes, vorurteilsfreies Zusammenleben ist das Grundanliegen des Aktionsbündnisses Mering ist bunt, das die aktuelle Kundgebung veranstaltete. Für dieses tritt Sprecher Peter Hörmann ans Rednerpult und begrüßt die Demonstrierenden.

Mit Regenbogenfahnen und bunten Schildern brachten die Demonstrierenden in Mering ihre Werte zum Ausdruck. Foto: Eva Weizenegger

Zweiter Bürgermeister Hummel spricht bei Kundgebung in Mering

Vonseiten der Marktgemeinde spricht Stefan Hummel in Vertretung des verreisten Bürgermeisters Florian Mayer. Hummel äußert den Anlass für die Kundgebung, nämlich das Treffen der Identitären Bewegung in Dasing, bei der mit Simon Kuchlbauer von der AfD auch ein gewählter Vertreter des Kreistags teilgenommen habe. Diese Veranstaltung in Dasing zeige, wie sehr die Demokratie in Gefahr ist, sagt Hummel. Der Zweite Bürgermeister bedankt sich bei allen, die zur Demo gekommen sind.

Viele weitere Rednerinnen und Redner mit unterschiedlichem Hintergrund folgen. Vertreten sind beispielsweise sowohl die evangelische wie auch die katholische Kirche. Manuela Krämer vom Verein Internationale Kultur Mering (IKM) erklärt, dass in Mering über 70 Nationen friedlich zusammen leben: "Und das soll auch so bleiben!", betont sie. Für die junge Generation meldet sich Jonathan Lidl von Fridays for Future zu Wort. Jonathan Lidl schöpft Hoffnung, dass das Engagement gegen Rechts auch ein Energieschub für die Aktionen gegen den Klimawandel bedeute.

Währenddessen sperrt die Polizei rund um den Marktplatz die Straßen ab und sorgt mit zahlreichen Beamten für die Sicherheit bei der Kundgebung, die absolut friedlich verläuft. (AZ, sev)