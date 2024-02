Mering

vor 3 Min.

Abendlicher Vandalismus: Unbekannter schlägt Heckscheibe ein

In Mering hat eine unbekannte Person eine Autoscheibe eingeschlagen.

Artikel anhören Shape

Am Abend beschädigt eine Person in Mering mutwillig einen Jeep. Es entsteht ein Schaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Sonntag in Mering die Heckscheibe eines Jeeps eingeschlagen. Zu dem Vorfall kam es gegen 19.30 Uhr in der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)

Themen folgen