Alte Sorten: In Mering gibt es jetzt eine Saatgutbibliothek

Plus In der Meringer Bücherei stellt der Bund Naturschutz Mering-Ried Saatgut zur „Ausleihe“ zur Verfügung. Hintergrund ist der Erhalt einer Vielfalt heimischer Sorten.

Von Heike John

Nachdem die Eisheiligen vorbei sind, kann die Lust an der Gartenarbeit so richtig Fahrt aufnehmen. Zum passenden Zeitpunkt bietet der Bund Naturschutz (BN) Ortsgruppe Mering-Ried nun auch eine Saatgutbibliothek in der Meringer Bücherei an. Diese Idee, im Rahmen der Ausleihe von Büchern, Tonträgern und Spielen auch Samen verschiedener Pflanzensorten anzubieten, ist mittlerweile weitverbreitet.

24 Sorten sind in der Bibliothek in Mering

„Auch unseren Mitgliedern, allen voran Petra Knapp, war es ein Anliegen, endlich eine Samenbibliothek zusammenzustellen“, berichtet die Meringer Vorsitzende Valerie Klatte-Asselmeyer. „Es geht uns darum, die Artenvielfalt in den Meringer Gärten zu erhalten und möglichst zu erweitern und den Leuten natürlich auch Spaß am Garteln zu vermitteln“, erklärte sie bei der Aufstellung des grünen Karteikastens an der Kaffeetheke in der Zeitschriften-Lese-Ecke. Zum Start sind dort zunächst einmal rund 24 verschiedenen Samen in Pergamenttütchen einsortiert. „Wir haben eine gute Auswahl an Pflanzensamen zusammengestellt“, berichtet die Vorsitzende.

