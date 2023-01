Ansturm auf den Secondhand-Faschingsmarkt in Mering

Plus Nach zwei Jahren Pause sind viele Menschen froh, sich wieder verkleiden zu können. Das Team des Meringer Frauenbunds hat alle Hände voll zu tun.

Käuferscharen verließen am Wochenende die Meringer Mehrzweckhalle mit großen gelben Säcken voller Faschingskleidung unterm Arm. Wer den Secondhandmarkt der Aktion Hoffnung nicht schon in seinen Terminkalender vermerkt hatte, wurde durch den Besucheransturm neugierig.