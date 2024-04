Ausstellung: 70 Jahre Siedlerkirche St. Afra in Bildern

Eine schlichte Trutzburg für St. Afra: Zum Jubiläum bereitet der historische Arbeitskreis der Pfarrei St. Michael eine Ausstellung vor. Dazu gibt es auch eine Kirchen- und Turmführung.

Vor 70 Jahren, am 2. Mai 1954, konnten die Siedler in Mering-St. Afra die feierliche Weihe ihrer Kirche Mariä Himmelfahrt begehen. Wie bereits zum 60-Jährigen soll auch heuer wieder mit einer historischen Ausstellung an die Kirchenweihe erinnert werden. Dafür hat sich der Arbeitskreis Kirchengeschichte um Josef Halla, Angela Bonhag und Renatus Scheglmann noch einmal intensiv mit der Vergangenheit der Siedlerkirche befasst und Schautafeln rund um das Zeitgeschehen vorbereitet.

Zurückgreifen konnten sie dabei auf die große historische Ausstellung im Juli 2014, die zusammen mit dem Arbeitskreis Ortsteilarchiv St. Afra vorbereitet worden war und im Papst-Johannes-Haus sowie im Anschluss im Meringer Heimatmuseum präsentiert wurde. Ein kleiner Teil dieser Ausstellung wurde am 15. Juli 2014 im Rahmen des Pfarrfestes in der Kirche Mariä Himmelfahrt gezeigt. Dort, im hinteren Bereich der Siedlerkirche, wird auch die diesjährige Schau zu sehen sein.

Die Kirche Mariä Himmelfahrt ist der Mittelpunkt des Ortsteils St. Afra. Foto: Gönül Frey

Eröffnet wird sie am Samstag, 20. April um 18 Uhr und ist dann bis einschließlich Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 9. Mai täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Sie umfasst zehn Schautafeln und beschäftigt sich mit den Themen festliche Kirchenweihe vom 2. Mai 1954, die Weihezeremonien und ihre Bedeutung, die Geschichte des Kirchenbaues, der renommierte Kirchenarchitekt Prof. Michael Kurz, die Namensbedeutungen Mariä Himmelfahrt und St. Afra, die päpstliche und bischöflichen Impulse in dieser Zeit, die Glaubens- und Friedenssehnsucht sowie das kirchliche Leben und einprägsame Priesterpersönlichkeiten.

Ausstellung in St. Afra zeigt auch einige neue Themen

„Wir konnten viele Informationen aus unserer umfangreichen Ausstellung von vor zehn Jahren verwenden, für die wir damals mehr als ein Jahr Vorbereitung investierten“, erklärt Josef Halla. Dennoch seien noch unzählige arbeitsintensive Stunden nötig gewesen, um die aktuelle Schau ansprechend zu gestalten. Neu hinzukamen die verschiedenen Weihebräuche wie beispielsweise das Kräuterbuschen-Binden an Mariä Himmelfahrt, für die Josef Halla noch einmal im von Renatus Scheglmann geführten Pfarrarchiv recherchierte.

Ergänzend zur Ausstellung werden Kirchenführungen von Angela Bonhag und Turmführungen von Wolfgang Wrba angeboten. Erstmals finden diese im Anschluss an die Eröffnung am 20. April statt. Zudem sind die Führungen auch Teil des kleinen Festprogramms zum Pfarrfest in St. Afra, das am 1. Mai gefeiert wird. Nach dem Festgottesdienst zum 70. Weihejubiläum am Hochfest der Patrona Bavariae um 10.30 Uhr geleitet der Festumzug zum Wasserhaus, wo ab 12 Uhr mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt wird. Die Kirchen- und Turmführung ist auf 14 Uhr angesetzt und zum Abschluss des Pfarrfestes findet um 16 Uhr eine feierliche Maiandacht in der Jubiläumskirche statt.

Renatus Scheglmann, der sich um das Meringer Pfarrarchiv kümmert, vergrößerte den Ausschnitt aus der historischen Festschrift des Meringer Anzeigers. Foto: Heike John

Vor 70 Jahren kamen vertriebene Donauschwaben, Egerländer und Sudetendeutsche nach Mering und fanden in St. Afra eine neue Heimat. Neben ihren bescheidenen Siedlerhäuschen errichteten sie mit ihrer eigenen Hände Arbeit auch ein Gotteshaus. Angesichts der wenigen Habe, die sie mitbrachten, blieb nicht viel übrig für Pracht und Prunk. Wie eine Trutzburg steht die Kirche auch heute noch im Zentrum des Meringer Ortsteils und bis 1975 blieb der raue Putz sogar ohne Anstrich. Zu ihrem 60-Jahr-Jubiläum war Mariä Himmelfahrt aufwendig saniert worden, behielt aber auch nach ihrer kompletten Innenrenovierung ihren schlichten Charakter. Feierlich eingeweiht wurde das renovierte mächtige Gebäude im Meringer Ortsteil bereits am ersten Advent 2013. Im darauffolgenden Jahr weihte Bischof Konrad Zsdarsa den neuen Altar.