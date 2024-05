Auto übersehen: 79-Jähriger muss nach Unfall ins Krankenhaus

In Mering wird ein Mann bei einem Unfall verletzt. Er hatte auf der Marquardtstraße ein anderes Auto übersehen.

Ein Verletzter und rund 5500 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch in Mering ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Auto um 7 Uhr auf der Thomas-Dölle-Straße und wollte nach links in die Marquardtstraße einbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 57-jährigen Fahrers, der mit seinem Wagen aus Richtung der Münchener Straße auf der Marquardtstraße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Unfall in Mering: 79-Jähriger wird verletzt

Der 79-Jährige wurde bei dem Zusammenprall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Friedberger Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um die auslaufenden Betriebsstoffe. Ein Abschleppdienst wurde zur Bergung beider Fahrzeuge beauftragt. (AZ)