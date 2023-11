Mering

vor 50 Min.

Baustelle im Meringer Zentrum verschiebt sich zum dritten Mal

Wird die Baustelle im Meringer Ortszentrum rechtzeitig zum Auftakt des Christkindlmarktes am 7. Dezember fertig? Der Weihnachtsbaum am Marktplatz wurde am Mittwochvormittag vom Bauhof festlich geschmückt.

Plus Drei Wochen hätten die Arbeiten rund um den Meringer Marktplatz dauern sollen. Sie verzögern sich schon wieder. Ist die Baustelle zur Eröffnung des Christkindlmarktes fertig?

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Boris Küppersbusch, Verkehrssachbearbeiter bei der Verwaltung in Mering, muss bereits zum dritten Mal Verzögerungen bei der Baustelle im Ortszentrum ankündigen. Wegen des schlechten Wetters werden die Arbeiten auch kommende Woche andauern. Bürgermeister Florian Mayer drängt darauf, dass bis zur Eröffnung des Meringer Christkindlmarkts am Donnerstag, 7. Dezember, die Baustelle abgeschlossen ist. Aber ist dieser Termin zu halten?

Mayer: Verschiebung der Lichternacht war nicht notwendig

Saniert werden müssen im Ortszentrum die Gasleitung und einige Leitungen im Kanalnetz. Bis zum Start der Arbeiten für Umgestaltung rund um den Marktplatz im Frühjahr 2024 habe der Energieversorger nicht warten können, so die Auskunft der Verwaltung. Doch schon der Beginn der Arbeiten verzögerte sich um einige Tage. Viele Bürgerinnen und Bürger sowie einige Geschäftsleute monierten, dass sich tagelang auf der Baustelle nichts rühre. Dann kam endlich Bewegung in die Sache. Die Arbeiten gingen voran. Doch nicht so schnell wie geplant und zum Kathreinmarkt, Anfang November, musste die Baustelle pausieren. Eigentlich hätte sie schon damals fertig sein sollen. Drei Wochen waren angesetzt, am 16. Oktober starteten sie. Weil am 10. November die Lichternacht des Gewerbevereins Mering Aktuell geplant war, entschied die Verwaltung, die Baustelle über diesen Termin hinaus pausieren zu lassen. Provisorisch wurde die Straße so hergerichtet, dass sowohl Markt als auch Lichternacht barrierefrei stattfinden konnten. Doch der Gewerbeverein entschied, dass die Lichternacht auf 15. Dezember verschoben werden soll. Vorsitzender Acky Resch sagte damals: "Wir wollen aus der Baustelle den Druck rausnehmen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen