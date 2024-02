Baustelle in Merings Ortsmitte: Marktplatz selbst bleibt unberührt

Plus Die Neugestaltung des Ortszentrums betrifft vorerst nur die umliegenden Straßen. Ob sich am Marktplatz etwas ändert, hängt noch von den Plänen fürs Rathaus ab.

Die Ortsmitte Mering wird neu gestaltet. Rund um den Marktplatz herrscht deswegen bald Großbaustelle. Was vielen Menschen nicht klar ist: Der Marktplatz selbst bleibt davon unberührt.

"Immer wieder werde ich darauf angesprochen, was wir da mit dem Marktplatz vorhaben", erzählt Bürgermeister Florian Mayer. Dabei bleibt gerade diese Fläche von der geplanten Neugestaltung ausgenommen. Weil der Umbau mehrere Straßen betrifft, ist vereinfachend immer vom Verkehrsraum rund um den Marktplatz die Rede. Deswegen verknüpften die Menschen das Vorhaben automatisch mit dem Marktplatz, vermutet Mayer.