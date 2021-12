Bei Wind und Regen: So spielt es sich im Waldkindergarten in Mering

Plus Der evangelische Waldkindergarten in Mering wird offiziell eingeweiht. Warum die Buddelhose für die 21 dort spielenden Kinder das wichtigste Kleidungsstück ist.

Kalt und windig war es bei der Einweihung des evangelischen Waldkindergartens auf dem Waldstück in Baierberg. Doch Kältegefühle zeigten nur die Erwachsenen, die Kinder selbst verbringen bis zu sieben Stunden täglich an der frischen Luft und sind bei jedem Wetter im Freien. Auf die besorgte Elternfrage "Frierst du?" gibt es von den Kleinen im Alter zwischen drei und sechs Jahren nur verständnislose Blicke.