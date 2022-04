Mering

06:00 Uhr

Bildhauer Jonas Ochs aus Mering meißelt selbst Yoga-Posen in Stein

Plus Klare Formgebung - das ist die Devise des Künstlers Jonas Ochs. Der hat mit seinem friedvollen Krieger ein Werk von ungeahnter Aktualität geschaffen.

Von Edigna Menhard

Eigentlich hat der Meringer Bildhauer Jonas Ochs seine Skulptur "Peacefull Warrior" nach der Yoga-Pose des friedvollen Kriegers gestaltet. "Diese Beinbewegung des Verbeugens, das Verneigende hat mich immer schon fasziniert, ebenso wie viel Energie dabei aus dem Boden kommt", sagt der Bildhauer. Gemeinsam mit seinem Bruder Lukas Ochs, der als Yoga-Lehrer arbeitet, hat er an einem Konzept gearbeitet, Yoga und Stein zu kombinieren. Doch nun, angesichts des Ukraine-Krieg sieht der Künstler das Objekt, das er auch "Der Pazifist" nennt, in einem anderen Licht: Der wahre Krieger sei derjenige, der keine Waffen in der Hand halte, sagt er. Gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Bekannten Manuel Picker habe er Kunstdrucke und Postkarten von diesem Werk anfertigen lassen, deren Erlös für ukrainische Kinder gespendet wird.

