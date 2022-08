Mering

18:00 Uhr

Brandstiftung am Bahngelände: Wie sicher ist es in Mering?

Nach einem Brandanschlag auf ein Kabelsystem der Deutschen Bahn müssen nur am Stellwerk in Mering umfangreiche Reparaturen vorgenommen werden.

Plus Nach dem Brand eines Kabelschachts in der Nähe des Bahnhofs werden wieder die Rufe nach mehr Polizeipräsenz in Mering laut. Ist eine zusätzliche Polizeistation notwendig?

Von Eva Weizenegger

Noch dauern die Ermittlungen zu dem Feuer unweit der Bahngleise in Mering an. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Unbekannte hatten einen Kabelschacht in der Nähe des Stellwerks am Meringer Bahnhof in Brand gesetzt. Dabei seien, so die Informationen der Bahn, 15 Kabel mit über 500 Adern beschädigt worden. Frühestens am Mittwoch können die Fernverkehrsgleise wieder freigegeben werden. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen im Fern- und Regionalverkehr. In den sozialen Medien forderten die Bürgerinnen und Bürgern mehr Polizei vor Ort in Mering und bemängelten die Sicherheitssituation rund um den Bahnhof. Einige schlugen eine Videoüberwachung für diesen Bereich vor.

