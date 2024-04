Mering

vor 48 Min.

Brillante Schauspielleistungen in beklemmendem Entführungsdrama

Plus Die NTM-Akteure zeigen mit ihrem neuen Stück, dass auch harte Stoffe gute Bühnenunterhaltung bieten können. Am Freitag und Samstag wird „Der Fall Rautermann“ noch einmal aufgeführt.

Von Heike John

Schuldig oder nicht schuldig? Das Publikum soll über das Schicksal eines mutmaßlichen Kindermörders abstimmen. Entführt wurde er von einem „Komitee der gerechten Bürger“. Sie wollen von ihm ein Geständnis und von der Politik härtere Strafen für Triebtäter zu erzwingen. Die letzte Konsequenz wäre seine Erschießung. Kein wohliges Unterhaltungsstück, das den Zuschauerinnen und Zuschauern im Neuen Theater Mering in zwei Aufführungen präsentiert wurde. Wohl aber ein Genuss für Freunde glanzvoller Bühnenleistung, wie sie die sechs Schauspielerinnen und Schauspieler im Dachtheater der Schlossmühle erbrachten.

Publikum sitz nah am Entführungsdrama in Mering

Mutig und rundum gelungen war die Inszenierung des Stücks „Der Fall Rautermann“. Es sind beklemmende Szenen, die sich auf der Bühne abspielen. Ein Kellerraum mit Gitterfenster, auf der rechten Seite ein Stuhl mit Armlehnen, an die der mutmaßliche und sichtlich malträtierte Kinderschänder mit Handschellen gefesselt ist. Links ein Schreibtisch mit kompletter Computerausstattung, damit alle Aufnahmen und das erzwungene Geständnis des Kinderschänders gleich viral gehen können. Durch die schmalere Bühne, die den engen Kellerraum darstellt, wurde der Theaterraum anders bestuhlt. Das Publikum sitzt sehr nah am Entführungsdrama, was schon eine leichte Beklemmung bereiten kann.

