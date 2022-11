Bürgernetz will Fahrdienst in Mering bekannter machen

Plus Mit Handzetteln will das Meringer Bürgernetz mehr Menschen mit seinem Angebot erreichen. Zum nicht mehr verkehrenden Einkaufsbus gibt es eine Alternative.

Sehr vielfältig ist der Fahrdienst des Bürgernetzes Mering aufgestellt. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer bringen mit dem eigenen Fahrzeug Menschen, die nicht mehr mobil sind, zum Arzt, zur Therapie oder zum Friseurtermin und holen sie auch wieder ab. Zusätzlich gibt es Beförderungsangebote für Menschen im Rollstuhl im Caddy der Sozialstation. Neuerdings sind auch Ausflugsfahrten ins Grüne mit der Fahrradrikscha möglich, die das Bürgernetz anlässlich Merings 1000-Jahr-Feier anschaffte. Doch der Einkaufsbus, der wöchentlich unterwegs war, wurde eingestellt. Es gibt eine Alternative.