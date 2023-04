Das Meringer Volksfest kommt zurück mit fünf Tagen vollem Programm

Die Durststrecke ohne Volksfest in Mering ist nach fast vier Jahren vorbei. Ab Samstag können die Gäste Plätze im Festzelt reservieren und Essensmarken kaufen.

Am großen Festzelt mit dem weißroten Himmel wird kräftig gearbeitet. Angespannt beobachtet Holger Regler die Vorbereitungen, die etwas in Verzug sind. Bei seinem Einstand als neuer Meringer Festwirt soll schließlich alles klappen. Dafür hat er ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und startet am Samstag mit dem Verkauf von Essensmarken und der Reservierung der Tische. Interessierte können dafür direkt am Festzelt an der Reifersbrunner Straße vorbeikommen.

Fast vier Jahre ist es her, dass in Mering zuletzt Volksfest gefeiert wurde. Erst machte zweimal Corona einen Strich durch die Rechnung, dann sorgte im vergangenen Jahr der kurzfristige Rückzieher des damaligen Festwirts Burkhart Greiner für eine Absage. Doch heuer soll die Geselligkeit endlich wieder hochgehalten werden. "Ich bin schon Feuer und Flamme", sagt Merings Bürgermeister Florian Mayer. Er freut sich, dass der Maifeiertag günstig am Montag liegt, sodass von Donnerstag, 27. April, bis Montag, 1. Mai, fünf Tage lang gefeiert werden kann.

Programm zur Eröffnung des Meringer Volksfests

Los geht es am Donnerstag um 18 Uhr mit der traditionellen Eröffnung am Marktplatz. Umberto von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach wird dafür wieder mit der schmucken Pferdekutsche vorfahren. Das große Standkonzert mit Feuerwehrkapelle, Spielmannszug und Kolpingkapelle sorgt für zünftige Stimmung. "Gleich drei Kapellen, das gibt es fast nirgendwo", lobt der Brauereichef. Gegen 18.30 Uhr startet der Umzug Richtung Festplatz. Dort darf Bürgermeister Florian Mayer seinen ersten Volksfest-Bieranstich absolvieren. Und ab 19 Uhr spielt die Show- und Partyband Flash Dance.

Endlich füllt sich der Platz an der Reifersbrunner Straße wieder mit Festzelt und Fahrgeschäften, wenn am Donnerstag das Volksfest startet. Der Blick von oben zeigt das Gelände im Jahr 2018. Foto: Josef Stöhr

Der Freitag startet ab 13 Uhr mit dem beliebten Seniorennachmittag. Mit der Sparkasse als Sponsor lädt hier die Gemeinde alle Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren zu einem halben Hendl und einem Getränk ein. Über 3000 Einladungen wurden laut Bürgermeister Florian Mayer verschickt. Er berichtet, dass es schon einige Nachfragen gab, weil jemand keine erhalten hat. Betroffenen rät er, sich ans Einwohnermeldeamt zu wenden: "Bisher lag es in allen Fällen daran, dass diejenigen beim Einwohnermeldeamt eine Vermittlungssperre ihrer Daten an die Verwaltung angegeben hatten", erklärt er den Grund. Die Verzehrgutscheine gibt es nur bei persönlichem Erscheinen, denn die Aktion diene der Geselligkeit. Nahtlos schließt sich ab 18 Uhr der Tag der Betriebe an mit Musik von den Eckentaler Frankenlumpen. "Das ist eine junge Truppe, aber echt stark!", schwärmt Festwirt Regler.

Samstag ist in Mering Kindernachmittag auf dem Volksfest

Samstag geht es um 11.30 Uhr los, ab 13 Uhr ist Kindernachmittag mit verbilligten Fahrpreisen und Kinderessen im Festzelt. Abends spielt ab 19 Uhr die Band Manyana. Am Sonntag spielen beim Mittagstisch ab 11.30 Uhr die Höglbuam auf und abends ab 19.30 Uhr die Trachtenrocker. Und am Montag gibt es um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst im Zelt mit der Kolpingkapelle und anschließendem Frühschoppen. In diesem Rahmen wird auch 50 Jahre Partnerschaft mit Ambérieu gefeiert, dazu treten um 14 Uhr die Almarausch-Trachtler auf und zum Abschluss spielt ab 18 Uhr die Band Volxxbeat. "Das ist noch mal ein richtiger Knaller, die haben heuer den Preis als beste Partyband Deutschlands gewonnen", erzählt Regler.

Am Montag ist Musikende schon um 22 Uhr, an allen anderen Tagen geht es bis 23.30 Uhr. Brauereichef Beck-Peccoz dankt den Anwohnern für ihre Geduld. Christina von Grauvogl, deren Familie seit vielen Jahren den Festplatz zur Verfügung stellt, versichert: "Unsere Familie ist am Ort und jeder weiß, wo er uns ansprechen kann, wenn es ein Problem gibt."

Angebot beim Volksfest: Hendl für den Hunger und der Shaker für den Nervenkitzel

Hendl, Haxen, Schweinebraten, Spanferkel und mehr stehen auf der Speisekarte. Die Brauerei Kühbach hat für die Volksfeste ein Märzen gebraut, das mit 5,8 Prozent etwas stärker ist als das normale Bier. Neu ist eine kleine Weißbierhütte, bei der Weizen ausgeschenkt wird.

Auch die Schausteller für das nach dem Osterplärrer erste Volksfest der Region haben sich gefunden. An Fahrgeschäften kommen der Shaker, der Autoscooter und ein Kinderkarussell. Außerdem gibt einen Süßwarenstand sowie eine Schieß- und drei Spielbuden. "Das ist schon ordentlich für den relativ kleinen Festplatz", freut sich Christina von Grauvogl.