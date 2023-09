Das Meringer Zentrum wird für vier Wochen gesperrt

Die Gas-Versorgungsleitung muss dringend saniert werden, deshalb fließt rund um den Meringer Marktplatz kein Verkehr mehr. Die Bauarbeiten starten am 9. Oktober.

Bürgermeister Florian Mayer ist nicht glücklich über die Vollsperrung im Meringer Ortszentrum. "Ich weiß, da wird von den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden viel abverlangt", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Zuvor hatte er schon die Mitglieder des Bauausschusses in der jüngsten Sitzung über die Maßnahme informiert. Schuld an der Sperrung sind aber nicht die Arbeiten zum Verkehrsausbau des Innenorts, sondern die notwendige Sanierung der Gas-Versorgungsleitung.

Solange dauern die Arbeiten im Meringer Ortszentrum

Schon am Montag, 9. Oktober wird im Bereich Jägerberg bis Einmündung Bouttevillestraße die Hauptstraße gesperrt werden. Weiterhin führt die Strecke auf der gesamten Länge folgender Ortsstraßen: Frauenberg, Amtmannberg, Bgm.-Wohlgeschaffen-Straße sowie die Herzog-Wilhelm-Straße von der Einmündung Marktplatz bis zur Einmündung Kirchplatz. Wann immer es umsetzbar ist, wird die Zufahrt zum Parkplatz an der Herzog-Wilhelm-Straße, aus östlicher Richtung kommend, anfahrbar bleiben.

Angesetzt sind die Bauarbeiten bis 4. November. "Wir wollen damit sicherstellen, dass der Jahrmarkt am Sonntag wieder stattfinden kann", sagt Bürgermeister Mayer. Boris Küppersbusch, Verkehrssachbearbeiter bei der Marktgemeinde informiert, dass die Umleitungsstreckt über den Jägerberg und die Bouttevillestraße und in umgekehrter Richtung erfolgt. Auch die Bushaltestellen im Bereich Marktplatz werden in diesem Zeitraum nicht angefahren. "Für den Busverkehr werden Ersatzhaltestellen im Bereich der Bouttevillestraße nahe der westlichen Einmündung Amtmannberg eingerichtet", so Küppersbusch. Weiterhin entfalle die Haltestelle an der Kissinger Straße. "Eine Ersatzhaltestelle wird unwesentlich weiter, westlich an der Augsburger Straße gegenüber der Einmündung Bouttevillestraße eingerichtet."

Die Bauarbeiten werden in mehreren Abschnitten von etwa 40 bis 50 Metern durchgeführt. "Die Baugruben werden entsprechend abgesichert und nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten ist eine unmittelbare Oberflächenwiederherstellung vorgesehen", sagt Küppersbusch. Sowohl der Liefer- als auch der Anliegerverkehr bleibe mit Einschränkungen und unter der Beachtung von ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht möglich. "Weil wir einen umfangreichen Baustellenverkehr haben und die Arbeiten noch vor einem möglichen Kälteeinbruch abgeschlossen sein sollen, war zudem die Vollsperrung notwendig", erklärt Bürgermeister Mayer.

Und die nächste Baustelle steht in Mering im April 2024 an

Er erklärt, dass bereits im Frühjahr 2024 die nächste Großbaustelle im Ortszentrum ansteht. "Wir haben aber bereits mit den notwendigen Sparten Kontakt aufgenommen, damit wir in diesem Zuge gleich auch Kanal, die Wasserversorgung, Stromkabel oder Glasfaserkabel mit verlegen können und nicht ständig wieder aufreißen müssen."

Im April soll die Innenortsgestaltung angegangen werden. Neben dem Verkehrsraum rund um den Marktplatz sollen auch Bereiche der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße, der Herzog-Wilhelm-Straße, des Frauen- und des Amtmannbergs mit einbezogen werden. Zudem habe der jüngste Hagelsturm gezeigt, dass im Bereich der Herzog-Wilhelm-Straße Querrinnen eingebaut werden müssen, um das Regenwasser, das auf die Hauptstraße fließt, besser abfangen zu können.

"Unser Kanalnetz muss in diesem Bereich dringend saniert werden und auch die Wasserleitungen stehen an", sagt Mayer. Damit sei die Kommune dann für die nächsten 50 Jahre gewappnet. "Was viele Menschen nicht wissen, der größte Wert, den eine Gemeinde hat, ist meistens nicht sichtbar", sagt Mayer. Das sei nämlich mit Kanal- und Wasserversorgung, Strom- und Gasleitungen unter der Erde verborgen. "Und diese Dinge müssen in Ordnung sein, damit die Infrastruktur funktioniert." Ärgerlich sei, dass sich sowohl die Strombetreiber, als auch die Energienetze Bayern und Bayernwerk allesamt bei der Marktgemeinde gemeldet haben, nur die Telekom nicht, so der Bürgermeister. Die Verwaltung prüfe derzeit, ob man eine Aufbruchsperre verhängen kann. "Das bedeutet, dass sich dann die Telekom, falls etwas nach der Baustelle im April saniert werden muss, die Kosten für die Wiederherstellung der Straße übernehmen muss."