Der große Trampolinpark in Mering ist eröffnet

Plus Mering ist um eine Attraktion reicher. Doch wer steckt hinter der neuen Freizeiteinrichtung Blocjump?

Mering ist um ein Freizeitangebot reicher: Blocjump Funpark nennt sich der Open-Air-Freizeitpark im Gewerbegebiet Mering-West am Otto-Hahn-Bogen. Auf 3200 Quadratmetern werden mehrere professionelle Trampolinanlagen und andere Attraktionen geboten. Während die Besucher im wahrsten Wortsinn Freudensprünge machen, ist das ambitionierte Projekt für den Betreiber ein Sprung ins kalte Wasser.