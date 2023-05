Mering

Der Meringer Kolping-Kulturwerkstatt droht ohne Unterstützung die Pleite

Die Kolpingkapelle gehört in Mering zum kulturellen Leben dazu. Sie probt in der Kolping-Kulturwerstatt. Doch der Förderkreis kann die Mieterhöhung für die Räume nicht eigenständig stemmen.

Plus Die Mietpreiserhöhung und gestiegene Nebenkosten bringen den Förderkreis und damit auch die Kolpingkapelle an die Grenzen. Deshalb starten sie einen Hilferuf an die Marktgemeinde.

Während sonst bei einer Sitzung des Hauptausschusses nur vereinzelt Zuschauerinnen und Zuschauer sind, füllen sich die Reihen im Sitzungssaal der Meringer Mehrzweckhalle am Dienstagabend. "Man könnte meinen, die Kolpingkapelle probt hier mal eben", scherzt Dirigent Philipp Kufner. Doch zum Lachen ist ihm und den anderen Vertreterinnen und Vertretern der Kolpingkapelle und des Fördervereins Kolping-Kulturwerkstatt nicht zumute. Denn die Lage ist ernst, sehr ernst.

Ohne Zuschüsse geht dem Meringer Verein die Luft aus

Alexander Paul, Zweiter Vorsitzender des Förderkreises, erläutert im Hauptausschuss, wo die Probleme liegen: "Die Miet- und Nebenkosten steigen deutlich an." Ab dem 1. Oktober wird die Grundmiete von 4 Euro pro Quadratmeter auf 6,80 Euro erhöht. Das bedeutet eine Mietzinssteigerung von 18.300 Euro pro Jahr auf 29.700 Euro. Zudem steigt die jährliche Nebenkostenpauschale von 4.900 auf 9.400 Euro.

