Der Meringer Schachklub ist ins Kloster umgezogen

Der Schachklub Mering spielt wieder im Alten Kloster in der Klostergasse 2, 1. Stock. Nach langen Vorbereitungen unter der Leitung des Vorsitzenden Johann Müller-Zurlinden zogen die Schachspieler jüngst mit ihren Möbeln und Spielmaterial ohne Probleme zurück in das neue und alte Domizil. Vor Jahrzehnten drehte sich dort schon mal alles um das königliche Spiel. In einer kleinen Ansprache bedankte er sich für die Unterstützung von Bürgermeister Florian Mayer bei der Suche nach einem Übungsraum. Danach lobte er alle Helfer aus dem Kreise der Mitglieder und Eltern für den reibungslosen Umzug. Als kleine Entschädigung gab es Freigetränke und Pizza.

Ab Freitag, 27. September findet das reguläre Training für Jugendliche ab 18 und für Erwachsene ab 20 Uhr statt. Tags darauf, am Samstag, 28. September, weiht um 18 Uhr das zweite Team des SKM gegen Kriegshaber 3 die Räume mit dem ersten Punktspiel der neuen Saison auch sportlich ein. Zuschauer haben freien Eintritt und sind herzlich willkommen. (AZ)