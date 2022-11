Mering

vor 47 Min.

Die Meringer Show-Gruppe Lumina Moringa spielt mit dem Feuer

Plus Miriam Berschneider und ihr Team verzaubern, indem sie mit brennenden Keulen jonglieren oder mit Feuerseilen springen. Wie es dazu kam.

Von Christine Hornischer

Feurig im wahrsten Sinne des Wortes reagiert Miriam Berschneider, wenn sie von ihrer Showgruppe Lumina Moringa spricht. Doch niemals stellt sie sich in den Vordergrund. „Wir sind ein Team und fällen alle Entscheidungen gemeinsam“, sagt die Meringerin. Denn das Jonglieren mit brennenden Kegeln und Springen mit Feuerseilen, die Magie des Feuers eben, klappt nur in ihrer schönsten Form, wenn alle an einem Strang ziehen.

