Mering

06:00 Uhr

Diese Menschen wollen neuen Schwung in die Städtepartnerschaft bringen

Plus Mering wählt sein Komitee für die Städtepartnerschaft mit Ambérieu-en-Bugey. Die Jugendlichen haben bereits viele Projekte im Kopf.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

50 Jahre Städtepartnerschaft mit Ambérieu-en-Bugey feierte die Marktgemeinde Mering in diesem Jahr gleich zweimal. Im April waren die französischen Freunde vier Tage zu Gast in Mering. Sie besuchten das Volksfest, weihten die neue Brücke der Freundschaft ein und erlebten einen berauschenden Festabend mit Essen, Musik und Erinnerungen an viele gemeinsame Erlebnisse. Sechs Monate später, vom 29. September bis 2. Oktober besuchten 80 Meringer ihre französischen Gastfamilien. Ein Tanzabend, eine Sommerparty im Schlosspark, eine Parade mit Festakt im Stadtzentrum und ein Gottesdienst mit Musik der Feuerwehrkapelle waren die Höhepunkte. Um die Aktivitäten der Städtepartnerschaft besser zu planen, wurde jetzt ein zehnköpfiges Komitee gewählt.

Die Ziele einer Städtepartnerschaft sind kultureller und wirtschaftlicher Austausch, Völkerverständigung, Aufbau von gegenseitigem Verständnis, ein Beitrag zur Erhaltung des Friedens und ein Angebot an die Bürger, eine ausländische Stadt kennen und verstehen zu lernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen