Dieser Meringer war als Trainee auf einem ukrainischen Segelschiff

Plus Zerfetzte Segel, Sonnenuntergänge, strenge Regeln: Der Meringer Helmut Schuierer war früher als Trainee auf ukrainischen Segelschiffen. Darüber schrieb er nun ein Buch.

Helmut Schuierer zeigt voller Stolz das eingerahmte Stück Segeltuch mit den Unterschriften des Kapitäns und der Verbindungsoffizierin. Ein wertvolles Erinnerungsstück von seiner ersten Reise als Trainee auf dem ukrainischen Segelschulschiff „Kherdones“. Daran hängt ein Foto, als sich der Meringer in 35 Meter Höhe auf den Mast hinaufwagte. Nur bei Schwindelfreiheit, keinen Herz- und Kreislaufproblemen und genügend Muskeln war das sogenannte „Aufentern“ erlaubt. Über seine Erinnerungen an die Zeit hat er nun ein Buch geschrieben.

Neun Werke hat der 83-jährige Autor Helmut Schuierer inzwischen für Kinder, Enkel und Freunde geschrieben. Innerhalb nur eines Jahres folgten nach seinen Büchern über Ahnen- und Namensforschung drei neue Bände. Es handelt sich um Erinnerungen an seine Schulzeit und Ausbildungs- und Berufszeit bei der MAN, sein Leben mit und für den Sport und seine fünf einwöchigen Reisen als Trainee auf dem ukrainischen und russischen Segelschulschiff Khersones und Sedov. Dieses siebte Buch betitelte er „Träume und Abenteuer unter weißen Segeln“. Helmut Schuierer möchte mit dem Werk Leserinnen und Leser dazu animieren, eine solche Schiffsreise, sei es als Tourist oder als Trainee, zu wagen. Die fünf Reisen von 1999 bis 2004 mit der Gesellschaft Inmaris gehörten nach seiner Aussage zu seinen schönsten Reisen.