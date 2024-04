Mering

Edeka, Wohnen, Bauplätze – wichtige Verträge für neues Baugebiet in Mering

Plus Bei dem geplanten Neubaugebiet in Mering tut sich etwas. Einige wichtige Verträge wurden unterzeichnet – und auch für den Edeka könnte es einen Standort geben.

Von Gönül Frey

Ein großes Neubaugebiet soll am Meringer Ortseingang nördlich der Augsburger Straße entstehen. Bei dem Projekt gab es einige Hürden und Probleme, aber jetzt sind wichtige Schritte getan. Bürgermeister Florian Mayer hat bereits mit einigen für das Vorhaben wichtigen Grundstückseigentümern die Verträge unterzeichnet, weitere Notartermine sind vereinbart. Schon jetzt ist der Bürgermeister zuversichtlich, dass er den für den Edeka so dringend nötigen neuen Standort zur Verfügung stellen kann – und das vermutlich sogar näher am Ort, als zunächst gedacht.

Auf Nachfrage unserer Redaktion gibt der Bürgermeister Auskunft über die Fortschritte bei dem Projekt. Ein Drittel der Verträge für das Baugebiet sei bereits geschlossen: "Die für den Edeka notwendigen Flächen haben wir schon beurkundet", betont Mayer. Der Edeka soll dabei einen Standort nahezu auf selber Höhe nur auf der gegenüberliegenden Seite der Augsburger Straße erhalten. Dies ist eine Verbesserung im Vergleich zu früheren Planungsphasen, als der Edeka, weil wichtige Flächen fehlten, deutlich weiter ortsauswärts angesiedelt worden wäre.

