Eine Hecke steht in Mering in Flammen

In Mering fängt am Mittwoch eine Hecke Feuer. Die Feuerwehr Mering löscht den Brand. Die Ursache ist noch unklar.

Eine Hecke stand am Mittwoch in Mering in Flammen. Gegen 16 Uhr geriet eine Thuja-Hecke auf einer Länge von zehn Metern in der Adolf-Kolping-Straße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Zudem wurde die Holzeinfassung des Hochbeetes sowie eine Plastik-Aufbewahrungsbox angekokelt. Es entstand kein Personen- und kein Gebäudeschaden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Mering gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)