Mering

vor 17 Min.

"Entsetzt über Gewalt": Gruppe schlägt Jugendlichen nieder und lässt ihn liegen

Plus Die Rückkehr vom Plärrer endet für einen Heranwachsenden im Krankenhaus. Am Meringer Bahnhof trifft er auf eine Gruppe pöbelnder junger Erwachsener und wird niedergeschlagen.

Von Anna Katharina Schmid

Bei einem Vorfall am Wochenende am Meringer Bahnhof wurde ein Jugendlicher verletzt. Seine Mutter wandte sich nach der Tat an die Redaktion. "Ich bin vollkommen entsetzt", sagt sie. Ihr Sohn sei am vergangenen Samstag auf dem Heimweg vom Augsburger Plärrer gewesen und um Mitternacht in Mering angekommen. Am Morgen danach musste er sich wegen Verletzungen an Mund und Kiefer im Krankenhaus behandeln lassen. Was war passiert?

Tätliche Attacke am Meringer Bahnhof

Wie die Mutter schildert, habe ihr Sohn gemeinsam mit zwei Freunden den Zug verlassen und sei durch die Unterführung gelaufen. Die Freunde verabschiedeten sich, und der Jugendliche traf auf eine Gruppe junger Erwachsener, die laut schrien und "herumpöbelten". Der Heranwachsende sprach sie an, sie sollten sich nicht so aufführen. Bereits da wollte ihn einer der Gruppe attackieren, die anderen hielten ihn jedoch zurück. "Die Gruppe anzusprechen war ein Fehler. Aber was denkt man sich schon dabei in Mering?", sagte die Mutter. In Großstädten verhalte man sich anders, vorsichtiger.

