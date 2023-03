Essen auf Rädern: Zu Gulasch, Lachs oder Würstel gibt es ein Schwätzchen

Plus Für viele Seniorinnen und Senioren bedeutet Essens auf Rädern sozialen Kontakt. Wegen steigender Nachfrage hat die Sozialstation Mering ihr Angebot erweitert.

Täglich ein warmes, abwechslungsreiches Essen auf dem Tisch, das schätzen gerade Menschen im Alter besonders. Wenn man selbst nicht mehr mobil ist, das Stehen am Herd schwerfällt und auch das selbstständige Einkaufen nicht mehr geht, ist das Essen auf Rädern ein wertvoller Service. Die Sozialstation Mering hat dieses Angebot bereits 2013 als Ergänzung zu ihrem Leistungsspektrum aufgenommen. Nach knapp zehn Jahren wurde der Menü-Service nun erweitert.