Faschingstreiben im Meringer Rathaus

Das FKM übernimmt die Baustelle und bekommt dafür von Bürgermeister Florian Mayer den Schlüssel.

Auch 2024 beteiligte sich das Rathaus in Mering am Faschingstreiben in der Marktgemeinde. "Denn im Wittelsbacher Land gilt Mering als Faschingshochburg, was vor allem unserem Meringer Faschingskomitee zu verdanken ist", freut sich Merings Bürgermeister Florian Mayer. Aber auch die zahlreichen Bälle von der Feuerwehr oder dem legendären InterTrempes, da ist in Mering doch so einiges los. So erstürmte am Glumperten Donnerstag das FKM auch das Rathaus. Bürgermeister Florian Mayer übergab den symbolischen Rathausschlüssel an den Präsidenten des FKM Benjamin Gottwald, der somit die Geschicke der Marktgemeinde traditionell bis Aschermittwoch führt.

54 Bilder Faschingsumzug 2024 in Mering: Hier sind die Fotos Foto: Heike Scherer

Neben vielen anderen Faschingsbegeisterten ließen es sich beispielsweise auch die Gschlärfer nicht nehmen ins Rathaus zu kommen und dem Bürgermeister einen der streng limitierten Faschingsorden zu überreichen. Das diesjährige Motto im Rathaus passte mal wieder wie die Faust aufs Auge zu aktuellen Themen. So nahmen die Verwaltungsmitarbeiter und der Bürgermeister Kostüme von Bauarbeitern ein. Unter dem Motto "Mein Mering - mein(e) Baustelle(n)" sollte der Ortspolitik ein Licht aufgehen. Bezug nahm das Ganze auf die zahlreichen Baustelen im Ort, insbesondere das Ortszentrum.