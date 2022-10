Mering

Feuer in Tiefgarage: Unbekannter setzt Auto in Brand – Kripo ermittelt

In Mering hat ein Unbekannter versucht, ein Auto in Brand zu setzen.

Ein Unbekannter versucht in einer Tiefgarage in Mering ein Auto in Brand zu setzen und hinterlässt einen hohen Schaden. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

In Mering stand am Donnerstagabend ein Auto in Flammen. In einer Tiefgarage am Mitterfeld versuchte ein Unbekannter gegen 17 Uhr, ein Auto in Brand zu setzen. Zusätzlich wollte die Person laut Polizei das Kennzeichen eines weiteren Autos entflammen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden Anwohner auf den Brand aufmerksam. Sie alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Mering, die eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude oder weitere Autos verhindern konnte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3810 erbeten. (AZ)

