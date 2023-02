Die Feuerwehr Mering erhält ein neues Katastrophenschutz-Fahrzeug

Plus Der 450.000 Euro teure Wagen wird über ein Sonderprogramm des Freistaats finanziert. Er enthält Spezial-Ausrüstung für Hochwassereinsätze.

Aus dem Sonderinvestionsprogramm Katastrophenschutz Bayern 2030 erhielt die Feuerwehr Mering ein neues Fahrzeug. Dieses ist speziell für Hochwassereinsätze ausgerüstet. Mering kann damit bayern- und deutschlandweit Hilfe leisten, den 450.000 Euro teuren Wagen, der bereits im Design der Wehr beklebt wurde, jedoch auch vor Ort einsetzen.

Das Sonderinvestitionsprogramm wurde vom Freistaat in Zusammenarbeit mit freiwilligen Hilfsorganisationen und dem Landesfeuerwehrverband erarbeitet. Es soll dazu beitragen, den Katastrophenschutz auf wachsende Gefahren vorzubereiten, vor allem Naturkatastrophen (Hochwasser, Unwetter, Schnee, Waldbrand und Dürre), die terroristische Bedrohungslage und den Ausfall kritischer Infrastruktur bei Stromausfall oder Cyberangriff.