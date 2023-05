Franz Knittel verabschiedet sich als Meringer Ortschronist

Plus Über sechs Jahrzehnte erforschte Franz Knittel Meringer Geschichte und sammelte alles über seinen Heimatort. Dafür wurde der knapp 91-Jährige nun geehrt.

Ein bisschen Wehmut war schon mit dabei, als Franz Knittel in Begleitung seiner Ehefrau Ilse bei Bürgermeister Florian Mayer vorsprach und ankündigte: „Ich höre auf.“ 60 Jahre widmete er seine Freizeit der Erforschung und Bewahrung der Meringer Geschichte. Als nun sein langjähriger Buchbinder, der auch Kleinstauflagen wie Knittels Bücher verarbeitete, in den Ruhestand ging, beschloss auch Franz Knittel, mit knapp 91 Jahren einen Schlusspunkt zu setzen.

Zum Abschluss überreichte er dem Bürgermeister mit der letzten Jahreschronik, dem neuesten Totenbuch und der Jahrtausend-Sammlung seine letzten drei von über hundert Veröffentlichungen, die er in sechs Jahrzehnten mit viel Sammelleidenschaft zusammenstellte.