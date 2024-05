Frau bei Unfall verletzt – Verursacher macht sich aus dem Staub

Eine 26-Jährige wird bei einem Unfall in Mering verletzt, der Unfallverursacher kümmert sich jedoch nicht um den Vorfall. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.

Bei einem Unfall in Mering wurde eine Frau am Dienstag leicht verletzt. Laut Polizei fuhr die 26-Jährige um 20.25 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung B2 auf der Kirchstraße. Auf Höhe der Freimannstraße bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto in die Kirchstraße ein. Dabei nahm der Unbekannte der 26-Jährigen die Vorfahrt und touchierte ihr Auto an der rechten Fahrzeugseite. Die junge Frau stieß daraufhin mit ihrem Pkw gegen eine Mauer.

Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt, an ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu wenden. (AZ)