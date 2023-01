Mering, Friedberg, Kissing

06:00 Uhr

Die Weisen aus dem Morgenland sind wieder unterwegs

Plus In der ersten Januarwoche ziehen wieder Mädchen und Buben der Pfarreien als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus und sammeln für den guten Zweck. Nicht immer ist es leicht, genügend Sternsinger zu finden.

Von Bianca Dimarsico, Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Es klingelt an der Tür: "Wir sind die Sternsinger und würden gerne den Segen bringen." Die vier Kinder der Pfarrei Sankt Michael Mering sind seit 12.30 Uhr unterwegs von Haus zu Haus und erinnern mit ihren Sprüchen an die Geburt Christi und den Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland in der Krippe zu Bethlehem. Über 70 Mädchen und Buben aus der Pfarrei laufen noch bis zum 6. Dezember durch die Marktgemeinde. "Am Anfang war es gar nicht so leicht, genügend Kinder zu finden, die dieses Jahr bei der Sternsingeraktion in Mering mitmachen wollten", sagt Stefanie Schuhbauer.

