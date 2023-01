Geschäftsführer von Go-Ahead stellt sich dem Gemeinderat in Mering

Plus Go-Ahead Geschäftsführer Amini berichtet so unverblümt von den Startschwierigkeiten, dass es sogar aufmunternde Worte gibt.

Tausende Meringerinnen und Meringer pendeln mit dem Zug und sind nach dem katastrophalen Start schlecht auf den neuen Bahnbetreiber Go-Ahead zu sprechen. Nun kam Geschäftsführer Fabian Amini begleitet von Pressesprecher Winfried Karg in den Gemeinderat, um sich Kritik und Fragen zu stellen. Ein ungelöstes Problem bleibt der fehlende Verkauf der DB-Fernverkehrskarten.