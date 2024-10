Goldenes Bücherei-Siegel für Mering

Die Bücherei Mering wurde kürzlich mit dem Bücherei-Siegel in Gold des Büchereiverbandes Sankt Michaelsbund ausgezeichnet. Diese Ehrung ist eine Anerkennung für den großartigen Einsatz des Teams der Bücherei, das mit viel Herzblut für die Leseförderung und kulturelle Bildung in der Gemeinde arbeitet. Von insgesamt 24 Kriterien wurden beeindruckende 22 erfüllt, was die hohe Qualität der Angebote unterstreicht.

Das Bücherei-Siegel in Silber oder Gold für hervorragende Büchereiarbeit wurde heuer erstmalig auch in Orten mit mehr als 10.000 Einwohnern verliehen. Als einzige Mitgliedsbücherei in der Diözese Augsburg erhielt die Bücherei Mering und ihr Team um die Leiterinnen Christine Hieke und Frauke Niederhofer diese Auszeichnung.

Die Kriterien für die Vergabe reichen von rein statistischen Daten zu Nutzungsverhalten und Entleihungen über das Medienangebot, Onleihe und vielfältige Veranstaltungen mit Kooperationspartnern bis zu Rahmenbedingungen, wie Raumgröße, Sichtbarkeit vor Ort durch eine entsprechende Beschilderung, eine Bücherei-IT sowie einem ausreichenden Medienetat, um das Angebot aktuell und attraktiv zu halten. Die Bücherei Mering sticht dabei besonders durch ihre beeindruckenden Nutzungszahlen hervor: Rund 25 Prozent der Bevölkerung in Mering nutzen die Bibliotheksangebote aktiv. Zum Vergleich: Bayernweit liegt der Durchschnitt nur bei 11 Prozent.

Die feierliche Übergabe des Siegels fand im Beisein von Bürgermeister Florian Mayer und Pfarrer Dr. Florian Markter statt. Diplom-Bibliothekar Peter Hart überreichte das goldene Bücherei-Siegel und lobte das Team für sein Engagement, das die Bücherei zu einer Wohlfühloase und Schatztruhe in Mering macht. „Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für den großartigen Einsatz, den Sie hier täglich leisten“, so Hart in seiner Ansprache.

Mit großer Freude nahm Christine Hieke das Zertifikat entgegen und bedankte sich bei ihrem Team sowie ihrer Vorgängerin Brunhilde Waeber. Auch für die Gemeinde als Träger und die katholische Kirche als Förderer der Bücherei fand sie anerkennende Worte. Nur durch gemeinsames unermüdliches Engagement ist es möglich, hervorragende Büchereiarbeit zu leisten. Bürgermeister Mayer und Pfarrer Markter schlossen sich den lobenden Worten an und gratulierten zu dieser besonderen Auszeichnung der Bücherei Mering.