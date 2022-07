Große Stars ganz nah: So war das Badanger Festival in Mering

Tausende Menschen sind am Wochenende beim Open Air in Mering dabei. Pop- und Schlagerfans aus der Umgebung kommen mit Nico Santos und Ben Zucker auf ihre Kosten.

Das Wetter hätte an diesem Wochenende nicht besser sein können. Nur wenige Wolken haben sich zwischen das Blau des Himmels verirrt. 24 Grad im Schatten, noch mehr in der prallen Sonne. Manche würden sagen: Perfekt fürs Festival. Tausende Besucherinnen und Besucher strömen am Freitag und am Samstag nach Mering zum Badanger, wo Acky Resch ein großes Open Air veranstaltet. Mit dabei sind Popstar und The Voice Kids-Juror Nico Santos, Schlagersänger Ben Zucker und Musiker Seelemann.

Am Freitagnachmittag füllt sich das Gelände langsam. Hartgesottene Nico-Santos-Fans warten bereits seit 10 Uhr, um auf jeden Fall einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Beim Rest sieht es eher gemütlich aus. Viele Menschen haben Picknickdecken mitgebracht und machen es sich auf dem Boden vor der Bühne oder oben auf dem Hügel bequem. Verschiedene Stände locken mit Bier, Limo, Pulled Pork-Semmeln, Spiralkartoffeln oder Zuckerwatte.

Am Freitagabend stand Popsänger Nico Santos als erster Headliner in Mering auf der Bühne. Foto: Bianca Dimarsico



Katharina und Antonia sind gemeinsam mit Freunden aus Augsburg gekommen, um Nico Santos zu sehen. "Ich bin ein großer Fan", sagt Antonia. Das hier ist ihr erstes Konzert von ihm. Ganz vorne wollen sie nicht stehen, eher mittig, etwas weiter hinten. Sie mögen seine Musik und sind schon gespannt, ihn live zu hören und zu sehen. "Der sieht ja auch gut aus", sagt Antonia mit einem Schmunzeln über Nico Santos.

26 Bilder Nico Santos am Badanger in Mering: Die Bilder vom ersten Tag Foto: Bianca Dimarsico

"3er Pasch = Bier, 6er Pasch = Polaroidfoto" heißt es einige Meter weiter auf einer Tafel am Stand der Meringer Werbeagentur Tulua. Gäste können sich hier ein Getränk erwürfeln oder sich am Beerpong probieren. Lena Schnekenburger und Till Skudelny leiten den Stand und sind sichtlich gut gelaunt. "Wir lieben Festivals und gehen auch privat zu vielen. Wir mögen Stände, die irgendwas Aktives machen, das wollen wir den Gästen hier bieten", sagt Skudelny. Dann muss er wieder weg. Ein Junge kommt schon zum zweiten Mal zum Beerpong, beim ersten Versuch hat er seinem Vater ein Bier erworfen. In den Bechern ist natürlich nur Wasser.

Die Fans kommen aus Augsburg und Umgebung

Auch Rebekka und Katrin warten gespannt auf den Headliner des Abends, Nico Santos. "Ich finde es cool, dass er auch hier nach Mering kommt, zu einer etwas kleineren Veranstaltung", findet Katrin. Ganz so klein bleibt es an diesem Abend nicht; bis zu 6000 Menschen dürfen auf das Festivalgelände.

Viele Fans bastelten kleine Schilder mit einer Botschaft an ihr Idol. Foto: Bianca Dimarsico

Um 20.30 Uhr ist es dann endlich so weit: Nico Santos kommt unter Jubelrufen seiner Fans auf die Bühne. Er startet mit einem seiner bekanntesten Hits "Play with Fire". Die Stimmung ist gut, immer wieder ruft jemand aus der Menge auf die Bühne. Liebesbekundungen werden rausgeschrien oder auf selbst gebastelte Schilder geschrieben. Eine junge Frau in der vordersten Reihe war besonders kreativ. "Schere, Stein, Papier? Ich gewinne, wir singen zusammen". Und tatsächlich, der Sänger wird durch das Schild aufmerksam und lässt sich darauf ein. Ein schnick, schnack, schnuck später hat er verloren. "Und jetzt?", fragt er die junge Frau. "Jetzt singen wir zusammen", erwidert sie. Gesagt, getan: Zu zweit geben die beiden das Michael-Jackson-Lied "Man in the Mirror" zum besten – für viele im Publikum ein Gänsehautmoment.

Der Sänger Seelemann kommt aus Dachau und spielt vor Ben Zucker

Weiter geht es am Samstag. Gleiches Essen, gleiche Stände, neue Sänger. Headliner an diesem Abend ist Ben Zucker, ein Schlagerstar mit vielen Fans, auch in Mering. Neben der Bühne steht ein Stand mit Fanartikeln.

25 Bilder So war der zweite Tag beim Badanger Festival in Mering Foto: Bianca Dimarsico

Dutzende Menschen kaufen sich ein Shirt, einen Becher oder einen Pullover als Andenken. Sven aus Hochzoll ist mit einigen Freunden da. Auf das Festival aufmerksam geworden sind sie bei der Schlagernacht in München. "Vom Ben Zucker hab ich schon Lieder gehört, ich kenne ihn aber noch nicht so gut", erklärt Sven. Gegen 19.30 Uhr geht es mit einem anderen Künstler los. Seelemann heißt der Sänger aus Dachau, welcher als Voract auftritt.

Am zweiten Tag des Festes trat am Abend der Schlagersänger Ben Zucker auf. Foto: Bianca Dimarsico

Veranstalter Acky Resch ist derweil zufrieden. "Es hat alles super geklappt. Aber ohne Mitarbeiter, Helfer, Firmen und die Unterstützung durch die Gemeinde Mering hätte das so nicht funktioniert", betont er. Zwischenfälle gab es an diesem Wochenende nicht. "Der Sicherheitsdienst freut sich, dass er nichts zu tun hatte", sagt Resch. Auch Merings Bürgermeister Florian Mayer ist da. "Ich finde die Veranstaltung fantastisch. Das bringt Mering wieder als zentralen Punkt zwischen mehreren Ortschaften ins Gespräch", meint Mayer.

Gegen 20 Uhr kommt schließlich Ben Zucker auf die Bühne. Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Eltern und schunkeln freudig mit. Die Menschen, teils mit Ben-Zucker-T-Shirts ausgestattet, singen laut mit und strahlen über beide Ohren. Das Wetter passt, alles ist friedlich, das Festival gelungen.