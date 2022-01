Mering

vor 17 Min.

"Eine arme Gemeinde": Mering diskutiert über Projekte für 2022

Plus Mering muss zwar dieses Jahr keine neuen Schulden machen, aber es stehen für die nächsten Jahre große Projekte an. So sieht der Schuldenstand 2025 aus.

Von Eva Weizenegger

Nur die Stadt Aichach bekommt mehr Schlüsselzuweisungen im Landkreis Aichach-Friedberg. Mit 4,1 Millionen Euro ist Mering einer der Spitzenreiter. Was sich zunächst gar nicht so schlecht anhört, nämlich 4,1 Millionen Euro mehr auf dem Konto für die Marktgemeinde, ist aber ein Zeichen dafür, dass die Kommune finanziell schlecht gestellt ist, denn nur dann fließen diese Gelder. Bürgermeister Florian Mayer brachte es bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs am Dienstagabend auf den Punkt: "Mering ist eine arme Gemeinde."

