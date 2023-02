Humor und rollende Köpfe: Neues Theater Mering bringt Monty Python auf die Bühne

Plus Das NTM bringt mit Monty Pythons "Spamalot – die Ritter der Kokosnuss" eine der wohl bekanntesten Satiren auf die Bühne. Es gibt besondere Herausforderungen.

Von den Passionsspielen in Oberammergau kennt man den Haar- und Barterlass, jetzt ist er auch beim Neuen Theater Mering (NTM) angekommen. Zumindest, was Markus Schwab als Hauptdarsteller im neuen Stück, Monty Pythons "Spamalot – die Ritter der Kokosnuss", betrifft. Denn als König Artus, der mit seinem Diener Patsy durch Britannien zieht, um die vornehmsten Ritter des Landes für die Tafelrunde zu finden, muss er einen schwarzen Bart tragen. "Ab jetzt darf ich mich nur eingeschränkt rasieren", erklärt Markus Schwab schmunzelnd. Als Berufsfeuerwehrler, der auch Atemschutzmaske trägt, heißt es da, einen kleinen Kompromiss einzugehen. Die großen Herausforderungen des neuen Erwachsenenstücks im NTM liegen aber ganz woanders.