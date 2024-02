Im Meringer Kleiderladen ist der Andrang riesengroß

Ingrid Engstle leitet den Kleiderladen und die Tafel in Mering seit vielen Jahren. Mit zwei Verkaufsräumen und einem Lager verfügt der Kleiderladen über sehr viel Platz.

Diana Etter und Dagmar Gillmeier sortieren im Lager schon Kleidung, die vor einer Woche angeliefert wurde. Die Sommerware steht im hinteren Bereich des Lagers in Kisten bereit, wenn die Winterware verkauft ist. Im Verkaufsraum und im Geschirr-Raum werden auch noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Vor der Tür wartet bereits eine große Kundenschlange auf die Öffnung des Kleiderladens um 13.30 Uhr. Im Meringer Kleiderladen ist die Auswahl riesengroß und die Preise vor allem bei Geschirr sehr günstig. Von 10 Cent bis 2 Euro können Gläser, Teller, Tassen und vieles mehr eingekauft werden.

Viele Kunden und Kundinnen kommen aus dem Ankerzentrum, um einige Kleidungsstücke günstig zu erwerben. Oft treffen sie mit leeren Händen oder nur dem Nötigsten in Deutschland ein. Auch heute sind viele Mütter mit ihren Kindern da und schauen sich bei Töpfen, Kinderkleidung oder Jacken um. Schon seit 2007 gibt es den Kleiderladen in Mering. Anfangs befanden sich die Räumlichkeiten bei der evangelischen Johanneskirche, bevor die Meringer Tafel und der Kleiderladen in die Zettlerstraße 36 in die Räume der Firma Ludwig Leuchten umziehen konnten. Die Mietkosten werden vom Markt Mering getragen.

Besondere Kleidungsstücke werden mit dazu passendem Schmuck und passender Jacke extra aufgehängt. ? Foto: Heike Scherer

Jeden Mittwoch von 13.30 bis 16.30 Uhr ist der Kleiderladen in Mering im 1. Stock geöffnet. Acht Personen sind damit beschäftigt, den enormen Kundenandrang zu bewältigen. Im Raum mit Geschirr und an der Kasse arbeiten je zwei, bei der Annahme der Waren vier Ehrenamtliche. „Ich habe 15 Helfer und Helferinnen, meist sind es Frauen im Rentenalter, aber auch Hausfrauen, die sich gerne ehrenamtlich betätigen möchten“, verrät Ingrid Engstle. Sie hängt immer eine Liste aus, in der sich die Ehrenamtlichen eintragen.

Helfer und Helferinnen für den Kleiderladen sind willkommen

Diana Etter erzählt, dass sie im Vorruhestand ist und am 1. Januar 2023 im Kleiderladen begann. „Ich habe früher hier für mich und meine Kinder eingekauft und viel Geld sparen können. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich etwas zurückgeben möchte. Frau Engstle ist eine Seele von Mensch und hält mit ihrer Warmherzigkeit und ihrem positiven Denken das Team und den Kleiderladen am Laufen“, verrät sie.

Im Lagerraum steht schon die gespendete Sommerware in Kisten bereit. Sie wird einsortiert, wenn die Winterware verkauft ist und die Temperaturen wärmer sind. Foto: Heike Scherer

Dagmar Gillmeier arbeitete bereits von 2018 bis 2021 im Kleiderladen, machte dann eine Pause und startete ab November wieder als Springerin für die Tafel und den Kleiderladen. Meist ist sie für das Sortieren und die Annahme der Kleidung eingeteilt, erklärt sie. Gerne können sich noch weitere Helfer und Helferinnen bei Ingrid Engstle am Mittwoch zwischen 13.30 und 16.30 Uhr im Kleiderladen melden und sich die Arbeit vor Ort ansehen.

Der Meringer Kleiderladen verfügt anders als Kissing und Friedberg gleich über drei Räume. Es gibt einen Raum für Kleidung, einen für Geschirr und einen weiteren, der zum Sortieren und Auszeichnen der angenommenen Waren und als Lagerraum dient. Das Angebot umfasst Kleidungsstücke und Schuhe für Herren, Damen und Kinder, Sportbekleidung und -schuhe, Skihosen, Bettwäsche, Tischdecken, Spielzeug, Bücher, Gardinen, Modeschmuck, Taschen, Koffer und Fahrräder zu günstigen Preisen. Die Preise liegen zwischen 1 und maximal 10 Euro, Geschirr gibt es sehr günstig, Gläser sind bereits ab 0,10 Euro im Angebot. „Fahrräder werden nur sehr selten abgegeben und sind nicht im Verkaufsraum, sondern in der Garage untergestellt“, erklärt Engstle. Der Kleiderladen braucht dringend Sportbekleidung und – schuhe, Sporttaschen, Rucksäcke, Fahrräder und Nähmaschinen.

Im Meringer Kleiderladen kann man günstig und nachhaltig einkaufen

Wer kauft im Meringer Kleiderladen ein? Es sind vorwiegend ärmere Menschen wie Rentner und Rentnerinnen mit wenig Einkommen und Flüchtlinge, aber auch nachhaltig denkende Menschen. Seit sich das Ankerzentrum in Mering befindet, habe der Kundenansturm stark zugenommen und die Öffnungszeiten wurden verlängert, sagt die Leiterin. Vor allem zwischen 13.30 und 14.30 Uhr kommen sehr viele Leute. An jedem Öffnungstag sind es mindestens 50 Personen, die sich mit neuer Kleidung oder Geschirr eindecken. Ariane aus Merching ist regelmäßig im Kleiderladen Mering anzutreffen. Sie gibt Kleidung ab und kauft dort für sich, ihre vier Kinder, ihren Mann, aber auch die Schwester und den Schwager ein. Meist sind es besondere Kleidungsstücke, aber auch Geschirr. Ihre 23-jährige Tochter habe sich beim Auszug ihren gesamten Hausrat im Kleiderladen Mering einkaufen können, verrät sie.

Ingrid Engstle leitet den Meringer Kleiderladen und auch die Meringer Tafel mit großem Geschick. Sie freut sich über ein engagiertes Team von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, die ihr zur Seite stehen, um jeden Mittwoch den großen Kundenansturm zu bewältigen. Foto: Heike Scherer

Alexandra Ortlieb konnte heute mithilfe von Michaela Brinkmann, die ehrenamtlich als Verkäuferin tätig ist, für ihren Onkel eine schöne Joggingjacke finden. „Ich bringe regelmäßig Kleidung vorbei und dann schaue ich mich natürlich auch um!“ lacht sie.

Info: Der Meringer Kleiderladen untersteht der Pfarrei St. Michael Mering und befindet sich in der Zettlerstraße 36 im 1. Stock. Er hat mittwochs von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.