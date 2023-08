In der Kirchstraße in Mering gibt es ab Montag Sperrungen

Für rund sieben Arbeitstage wird an zwei Abschnitten in Mering komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im Fahrbahnbereich.

Ab Montag, 28. August, sind in der Kirchstraße in Mering an zwei Abschnitten Vollsperrungen für Baumaßnahmen im Fahrbahnbereich erforderlich. Laut dem Markt Mering soll die Sperrung insgesamt rund sieben Arbeitstage dauern.

Die Vollsperrungen befinden sich im Bereich der Hausnummer 10 sowie Hausnummer 41. Es sind nur diese unmittelbaren Baustellenbereiche voll gesperrt. Eine Zu- und Abfahrt zu den nicht gesperrten Bereichen der Kirchstraße ist über sämtliche Seitenstraßen möglich. Einzig die östliche Ausfahrt der Gärtnerstraße in die Kirchstraße ist nicht nutzbar.

Sperrung in Mering: Umleitung über Augsburger Straße

Die Umleitung erfolgt über die Augsburger Straße, Marktplatz und Münchener Straße, Bahnhofstraße, Luitpoldstraße bzw. in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Von Süden über die Luitpoldstraße kommend ist die Kirchstraße bis zur Einmündung Herzog-Wilhelm-Straße befahrbar.

Von Norden über den Kreisverkehr in die Kirchstraße fahrend ist diese frei bis einschließlich der Einmündung Am Hörlgraben, Ostendstraße und Geßweinstraße. (AZ)