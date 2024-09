Inter Trempes spendet 800 Euro für den guten Zweck

Im Juli gab es nach längerer Pause wieder ein 11-Metertunrier von Inter Trempes Mering mit rund 40 Mannschaften. Neben dem Wettbewerb steht auch das gesellige Wohl der Teilnehmer und Zuschauer im Vordergrund. Die Einnahmen kommen der Fußballjugend des MSV zugute. Neben dem 11-Meterturnier überreichten die beiden Vorsitzenden von Inter Trempes, Maximilian Weiß und Andreas Färber, zusätzlich gemeinsam mit dem MSV-Präsidenten Georg Resch einen symbolischen Scheck in Höhe von 400 Euro zugunsten der Hochwassergeschädigten an die Stiftung für Mering. Bürgermeister Florian Mayer in seiner Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung für Mering bedankte sich bei Inter Trempes. Auch die Tagesstätte für psychische Gesundheit in Mering von Inter Trempes, vertreten durch den Präsidenten Maximilian Weiß, mit ebenfalls 400 Euro überrascht. Inter Trempes freut sich, wenn damit die Angebote für die psychische Gesundheit der Menschen ausgebaut werden können.

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis