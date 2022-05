Mering

Jetzt doch: Mering erstattet Ausbaubeiträge für Meringerzeller Straße zurück

Weil das Papst-Johannes-Haus (rechts) nicht mit einbezogen wurde, erklärt der Markt Mering die Zahlungsbescheide an die Anwohnerinnen und Anwohner der Meringerzeller Straße für ungültig. Mit diesem rechtlichen Trick kann die Kommune den Betroffenen nun endlich ihr Geld zurückzahlen.

Plus Ob und wie die Anwohner ihr Geld zurückbekommen – um diese Entscheidung ringt der Marktgemeinderat mittlerweile seit drei Jahren. Es geht um hohe Summen und politische Versprechen.

Von Gönül Frey

Als die Bauarbeiten an der Meringerzeller Straße abgeschlossen waren, gab es die viel kritisierte Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Bayern nicht mehr. Dennoch haben die Anlieger in Mering Summen teils im hohen vierstelligen Bereich gezahlt. Denn der Markt Mering hatte 2017 noch die Möglichkeit genutzt, Vorauszahlungsbescheide zu erlassen – obwohl zu dem Zeitpunkt die Abschaffung der Strabs schon absehbar war. Das sorgte für massiven Ärger bei den Betroffenen. Doch eine vom damaligen Marktgemeinderat einstimmig gewünschte Rückzahlung erwies sich rechtlich als schwierig. Nach der Kommunalwahl konnte der neue Bürgermeister Florian Mayer einen rechtlichen Weg aufzeigen. Doch im ersten Anlauf lehnte im Juli 2020 der ebenfalls neu gewählte Gemeinderat ab. Nun – knapp zwei Jahre, etliche Gespräche und juristische Expertisen später – stand die Rückzahlung noch einmal zur Abstimmung im Gemeinderat. Der Zuschauerraum war mit den Anwohnerinnen und Anwohnern aus der Meringerzeller Straße bis auf den letzten Platz gefüllt.

