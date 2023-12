Kein Internet und TV für Vodafone-Kunden in Mering und Kissing

Nichts geht mehr seit Stunden bei der Versorgung mit Internet und TV für Vodafone-Kundinnen und Kunden in Mering und Kissing. Die Störungshotline vertröstet sie.

Vodafone Deutschland hat ein Problem: Seit mehreren Tagen kommt es bei Kundinnen und Kunden in Mering und Kissing immer wieder zu Ausfällen beim Internet und den TV-Programmen. Der Internet- und TV-Anbieter kämpft mit massiven Störungen.

"Gott sei Dank bin ich nicht auf das Internet angewiesen"

Die Kundinnen und Kunden wählen sich an der Hotline die Finger wund. Eine Kissingerin wandte sich nun an unsere Redaktion: "Ich versuche durchzukommen, aber es ist sehr schwer." Sie sei Gottseidank nur auf das TV-Porgramm angewiesen. "Wir haben einen anderen Internetanbieter und können wenigstens E-Mails schreiben und ins Internet", sagt sie. Sie betreut ihren Vater und ihren Schwiegervater. "Die sind 82 und 93 Jahre alt und für sie ist das Fernsehprogramm echt wichtig."

Störungen: Arbeiten im Homeoffice seit Tagen nur schwer möglich

Auch in den sozialen Netzwerken melden sich die Vodafone-Kundinnen und Kunden. "Gerade jetzt, da die Bahn streikt, bin ich auf das Internet angewiesen", so eine Userin auf Facebook. Eine andere schreibt: "Ich muss nun einen Tag freinehmen, weil ich nicht mit dem Zug zur Arbeit kann und vom Internet abgeschnitten bin." Am meisten ärgert die Kundinnen und Kunden jedoch der Informationsfluss von Vodafone: "Seit Tagen Ausfälle und dann heißt es, es gebe keine Störung, das kann doch nicht sein." Sie fühlen sich alleine gelassen von Vodafone. Das Problem sei bekannt und nichts werde unternommen. Die stundenlange Störung am Freitag komme dann noch obendrauf. Die Pressestelle von Vodafone Deutschland will den Vorgang überprüfen.



Am Freitag stand gegen 12 Uhr das Internet wieder zur Verfügung.