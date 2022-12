Mering/Kissing

vor 24 Min.

"Zugfahren mit Go-Ahead ist gerade ein einziges Chaos"

Plus Züge fallen aus oder kommen zu spät: Seit Go-Ahead die Strecke Augsburg–München bedient, haben Bahnreisende aus dem Landkreis Aichach-Friedberg Probleme.

Von Eva Weizenegger

Für Tausende Pendlerinnen und Pendler ist seit einer Woche eine Fahrt mit den Zügen von Go-Ahead auf der Bahnstrecke München– Augsburg eine Abenteuerreise. "Ob ein Zug kommt, ob er verspätet ist oder gar ganz ausfällt, das weiß niemand so genau", sagt zum Beispiel Michael Müller. Der Meringer pendelt seit 2004 zu seiner Arbeitsstelle in München und hat in dieser Zeit einiges erlebt: "Es gab Streiks, es gab die Einführung des Fugger-Express, die auch nicht reibungslos lief, es gab Schnee, Eis und Stürme, doch so schlimm wie es jetzt ist, war es noch nie." Es sei eine einzige Katastrophe.

